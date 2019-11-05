بكين تدعو طهران إلى تنفيذ الاتفاق النووى بشكل كامل

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أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، ضرورة التزام إيران ، وجميع الأطراف الموقعة على خطة العمل الشاملة " الاتفاق النووى " بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاق، وممارسة ضبط النفس، وحل الخلافات فى إطار اتفاق شامل.

جاء ذلك، فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، خلال المؤتمر الصحفى اليومى الذى عقد بمقر الوزارة، تعقيبا على قرار إيران تقليص المزيد من التزاماتها المنصوص عليها فى "خطة العمل الشاملة " المبرمة مع القوى الكبرى فى فيينا عام 2015.

وأضاف المتحدث، أن انسحاب الولايات المتحدة بشكل "أحادى" من الاتفاق، وسياستها المتمثلة فى ممارسة أقصى الضغوط على إيران هما السبب الرئيسى فى استمرار التوتر فيما يتعلق بالملف النووى الإيرانى.

وأشار، إلى أنه للتخفيف من حدة الوضع الراهن ، يتعين على الولايات المتحدة التخلى عما أسماه " المسار الخاطيء" المتمثل فى فرض العقوبات "بشكل أحادى " وممارسة الضغط الشديد على إيران.

وقال، إن بكين تحث الأطراف المعنية على تعزيز الجهود الدبلوماسية ، والعمل على تخفيف حدة الوضع فى الملف النووى الإيرانى، وأنها ستواصل العمل مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية.