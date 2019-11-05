حملات لرفع الإشغالات بالدقى والعجوزة وتطوير شوارع بالعمرانية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية فى حى العجوزة ، برئاسة اللواء هانى العنانى، حملة لرفع الإشغالات وغلق المحلات التى تدار بدون ترخيص ورفع الإعلانات المخالفة بشوارع شهاب ودجلة ولبنان و جامعة الدول العربية والسودان.

كما استكمل حى الدقى حملة مشتركه مع حى بولاق الدكرور فى نطاق حى الدقي لرفع الإشغالات والمحال غير المرخصة، أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد كبير من الإشغالات وإيداعها بمخازن الحى كما تم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.

وفى إطار توجيهات محافظ الجيزة باستمرار أعمال تطوير وتجميل المحاور الرئيسية والداخلية تم تطوير وتجميل شارع مدكور من شارع الهرم حتى شارع الملك فيصل، حيث تم تجريد الأتربة ورفع كفاءة النظافة والإنارة، وتقليم الأشجار، ورفع الإشغالات، ورفع السيارات المتهالكة، تحت إشراف محمد نور الدين رئيس حى العمرانية، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.