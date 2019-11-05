حريق محدود بباخرة سياحية بكورنيش أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

اندلع حريق محدود بأحد البواخر السياحية الراسية بطريق كورنيش النسل بمدينة أسوان.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد باندلاع حريق بغرفة المغسلة داخل مركب راسية على أحد مراسى كورنيش النيل بمدينة أسوان، وتم إجلاء السائحين من على متن الباخرة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بحالات اختناق من العاملين بالباخرة، وانتقلت على الفور 4 سيارات إسعاف و4 سيارات إطفاء للتعامل مع الموقف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج.

حريق بباخرة سياحية بكورنيش أسوان



حريق بباخرة سياحية بكورنيش أسوان



حريق بباخرة سياحية بكورنيش أسوان