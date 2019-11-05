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حبس عاطل بتهمة سرقة "توك توك" فى دار السلام

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:44 ص
حبس عاطل بتهمة سرقة "توك توك" فى دار السلام سرقة توك توك-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة دار السلام ،حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيق ، بتهمة

سرقة توك توك

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بأنه أثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة دار السلام وبصحبته القوة المرافقة لهم، بتمكن من ضبط"ع. ع .ا"19 سنة عاطل اثناء استقلاله دراجة بخارية " توك توك " مجهولة المصدر ولا يحمل ثمة أوراق ، وبمناقشته عن مصدر الدراجة اعترف بسرقتها من منطقة بئر آم سلطان ـ دائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب " توصيل الأسلاك ".
 
ومن خلال تحريات المباحث تم التوصل إلي المجني عليه "ح. م .ح " 21 سنة سائق توك توك ، وباستدعائه تعرف على الدراجة وأتهمه بالسرقة وأضاف بأنه كان في طريقه للإبلاغ  00 تحرر عن ذلك المحضر رقم 11500 لسنة 2019م جنح القسم، وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أعترف بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب.
 
وتم بإرشاده ضبط الدراجات البخارية المستولي عليها بمكان إخفائها بارض فضاء بمنطقة عزبة خير الله ـ دائرة القسم ، وباستدعاء المجني عليهم  تعرفوا على الدراجات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة توك توك

دار السلام

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