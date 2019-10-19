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القبض على شقيقين قتلا سائقا لسرقة توك توك ببولاق الدكرور

السبت، 19 أكتوبر 2019 01:09 م
القبض على شقيقين قتلا سائقا لسرقة توك توك ببولاق الدكرور توك توك - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكنت مباحث الجيزة، من كشف هوية المتهمين بقتل سائق لسرقة التوك توك الخاص به، في بولاق الدكرور، حيث تبين أن مرتكبى الجريمة، شقيقان، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، مصابا بعدة طعنات.

بإجراء التحريات، تبلغ للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن المجنى عليه، سائق توك توك، تم قتله، وسرقة التوك توك الخاص به.

كشفت تحريات رجال المباحث، تورط شقيقين فى ارتكاب الجريمة، وهروبهما إلى محافظة المنيا عقب الحادث، وبإعداد كمين لهما تم القبض عليهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، لسرقة الضحية، كما اعترفا أن والدهما ساعدهما على الهرب، وتم التحفظ عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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امن الجيزة

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