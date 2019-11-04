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إحالة عاطل بتهمة حيازة وترويج الأقراص المخدرة بالزاوية الحمراء لمحاكمة عاجلة

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 06:11 م
إحالة عاطل بتهمة حيازة وترويج الأقراص المخدرة بالزاوية الحمراء لمحاكمة عاجلة حشيش - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بإحالة عاطل، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه، وذلك عقب ورود تقرير المعمل الكيماوى للنيابة، الذى اثبت أنها " مخدر

الحشيش

".
 
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "عنتر.ش" 38 سنة، عاطل، بحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش، و3000 جنيه، هاتف محمول، سلاح أبيض "مطواة".
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 
 

 


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