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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5/11/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 5/11/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا ، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقاءها حول معدلاتها الاعتيادية بوجه عام، ويسود طقس خريفي لطيف في أغلب المناطق، ويميل للبرودة مع ساعات الصباح، في حين يكون الطقس حاراً نسبياً فى الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وفى خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء باردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ومناطق السهول الشرقية والبادية، وتكون الرياح شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال.

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وفي ساعات الصباح الأولى يكون الجو بارداً نسبياً وترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة ثم تعود باردة نسبياً في المساء والليل خصوصاً في الجبال. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

 

 


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