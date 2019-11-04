طقس الغد معتدل وسقوط أمطار على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

كتب أسامة عبد الحميد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غداً الثلاثاء، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠى ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼ .

كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳة ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻬﻴﺄة ﻟﺴﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎلية ، واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎلية ﺷﺮقية ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ .

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.