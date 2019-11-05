حاكم دبى محمد بن راشد يستقبل رئيس بيلاروسيا

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا الذى يزور البلاد حاليا.

وقد تبادل مع الضيف بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي الحديث حول سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبيلاروسيا خاصة في قطاع الاستثمارات.

وأعرب رئيس بيلاروسيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والاطلاع عن قرب على المنجزات الحضارية التي حققتها الدولة على مختلف المستويات بفضل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤكدا عمق علاقات الصداقة التي تربط بلاده مع دولة الإمارات على المستويين الرسمي والشعبي.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وأحمد محمد منقوش الطنيجي سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا وأندري لوتشينوك سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة.

وقد أقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مأدبة غداء تكريما للرئيس الضيف حضرها عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين والوفد المرافق للرئيس الضيف.