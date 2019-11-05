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جمعية أهلية للتنمية بشمال سيناء توفر قروضا للمشروعات.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:49 م
جمعية أهلية للتنمية بشمال سيناء توفر قروضا للمشروعات.. اعرف التفاصيل جمعية كنوز البردويل بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت اليوم جمعية كنوز البردويل للتنمية الشاملة بشمال سيناء، عن وجود تمويل مشروعات بمقر الجمعية ضمن تنفيذ الدفعة الثالثة (مشروع بدايتى للتمويل متناهى الصغر) الممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأبناء محافظة شمال سيناء لجميع أنواع المشروعات (زراعية – تجارية – صناعية – خدمية – إلخ ).

وأوضح البيان، أنه تقوم الجمعية بتسهيل الإجراءات للمتقدمين بعمل ملفات ودراسات الجدوى لمشروعاتهم على أن يكون:- 

1- من أبناء محافظة شمال سيناء 

2- السن لا يقل عن 21 سنة 

3- أن لا يعمل بالحكومة أو القطاع العام 

4- بطاقة الرقم القومى سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر 

5- إيصال كهرباء أو مياه أو أفادة من الوحدة المحلية المقيم بها .

6- يفضل أن يكون الضامن موظف .

والتقديم بمقر الجمعية بقرية سلمانة – مركز بئر العبد – محافظة شمال سيناء ولمزيد من التفاصيل التواصل على هاتف  0683780133


شمال سيناء

العريش

سيناء

جهاز تنمية المشروعات

بئر العبد

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