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نيفين جامع: المشروعات الصغيرة ركيزة للتنمية الاقتصادية فى مصر

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 11:01 ص
نيفين جامع: المشروعات الصغيرة ركيزة للتنمية الاقتصادية فى مصر الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
كتب إسلام سعيد

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قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن خطة الدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)  قد منحت قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دور كبير في النهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة.
 
وأكدت على تعاون كافة الجهات والوزارات مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق نهضة متكاملة لهذا القطاع الحيوى من خلال وضع حلول متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات وإتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل لهم يقوم على الابتكار والمعرفة، وهو الدور المنوط بجهاز تنمية المشروعات لكى يصبح قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر محركا رئيسيا لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر. 
 
 
وألقت نيفين جامع الضوء على إنجازات الجهاز منذ إنشائه في إبريل 2017  حيث تم تمويل ما يقرب من 601 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل من الجهاز وصل إلى 13.2 مليار جنيه وذلك من خلال التمويل المباشر من افرع الجهاز او من خلال الجهات الوسيطة وشركاء التنمية من البنوك و الجمعيات الاهلية و شركات التأجير التمويلي او الشركات المختصة بدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
 
 
 وأشارت إلي أن هذه المشروعات وفرت نحو 923 ألف فرصة عمل وبأن منهم 26 ألف مشروع صناعي وصل تمويلهم الي مليار جنيه حققوا ما يقرب من 81 ألف فرصة عمل، 
 
 
وكشفت أن الجهاز يقوم بتقديم الدعم المالي لكافة انواع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو الحرفية وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ويعمل علي تيسير كافة العقبات للمشروعات الصغيرة لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، حيث يتم تقديم حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 
 
وتابعت، أنه تم استحداث منتجات جديدة، ومنها تمويل رأسمال المخاطر نظرا لأهمية دور ريادة الاعمال خلال الفترة القادمة، وبما يتمشى مع خطة الجهاز في نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار حيث يتم تنفيذ عدة برامج تدريبية وورش عمل وتهدف الى تأهيل رواد الاعمال لاكتشاف قدراتهم في كيفية توليد وتحديد أفكار للمشروعات وإدارتها.

جهاز المشروعات

تمويل المشاريع الصغيرة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قروض المشروعات الصغيرة

اليوم السابع بلس

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