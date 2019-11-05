جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتى تهريب كمية من "السيجار الكوبى"

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة عصام محمدين مدير الإدارة من ضبط محاولتى تهريب من السيجار الكوبى بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب بصالة الوصول تم الإشتباه فى راكبيتين لبنانيتين قادمتين من بيروت إلى القاهرة ترانزيت أسوان عبر رحلة خطوط الطيران الداخلية رقم 395 المتجهة إلى أسوان محاولتين إستغلال التسهيلات المقدمة للسياح، وتمرير حقائبهما للطيران الداخلى دون العرض على رجال الجمارك .

وبالعرض على عصام محمدين مدير الجمرك قرر تكليف لجنة جمركية من الأستاذ عبد الحليم عبد المحسن مأمور الجمرك وحسن عبد اللطيف مدير الحركة بحضور الأستاذ مجدى فريد نائب مدير الجمرك لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 2000 سيجار كوبى فاخر مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبهما .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى تهرب جمركى رقمى 126 و 127 لسنة 2019 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وإبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

صورة مع المضبوطات صورة مع المضبوطات