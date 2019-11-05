جامعة مطروح تعلن كشوف المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

مطروح – حسن مشالي

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أن مكاتب رعاية الشباب بكليات الجامعة، أعلنت الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين، لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019/2020، بالكليات الـ 10 بإجمالي 366 طالب وطالبة على مستوى الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن عدد المتقدمين لخوض الانتخابات بكلية التربية 62 مرشحا، والتمريض 42 مرشحا، والطب البيطري 18 مرشحا، والتربية النوعية 45 مرشحا، والتربية للطفولة المبكرة 54 مرشحا، والآثار واللغات 33 مرشحا، والسياحة والفنادق 14 مرشحا، والتربية الرياضية 27 مرشحا، وعلوم البترول والتعدين 21 مرشحا، والزراعة الصحراوية 50 مرشحا.

وأشار "النجار" إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب المرشحين تنطلق يوم 6 نوفمبر، يليها إجراء الجولة الأولى للانتخابات بالكليات والفرز وإعلان النتائج الخميس 7 نوفمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وإجراء جولة الإعادة يوم 11 نوفمبر.

يذكر أن جامعة مطروح، هي إحدى الجامعات الوليدة، التي تم صدور قرار بإنشائها العام الماضي، لتتحول من فرع لجامعة مطروح يضم عدد من الكليات وفروع الكليات، إلى جامعة مستقلة، ويجري حالياً إنهاء أعمال بناء وتجهيزات المقر ومباني الجامعة بمنطقة الكيلو 10 بمدخل مدينة مرسى مطروح، لنقل جميع الكليات إليها، من المقرات المؤقتة الحالية لبعض الكليات.