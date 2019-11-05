تفاصيل بيع "شتيجنبرجر".. الشيتى احتفظ بفنادقها فى مصر والإعلان تم ببورصة لندن

كتبت آمال رسلان

كشفت مصادر فى ترافكو مصر تفاصيل الصفقة التى قام بها رجل الأعمال حامد الشيتى حيث قام ببيع مجموعة فنادق شتيجنبرجر Steigenberger، إلى مجموعة Huazhu الصينية مقابل 700 مليون يورو، موضحا أن الإعلان الرسمى للصفقة تم أمس فى العاصمة البريطانية لندن على هامش انعقاد بورصة لندن للسياحة.

ولفت المصدر، إلى أن الصفقة كان يتم الحديث حولها منذ فترة وتم الاعلان عنها رسميا خلال مشاركة حامد الشيتى ورئيس المجموعة الصينية فى البورصة السياحية، وهى لاتشمل فنادق ومنتجعات الشرق الأوسط ومصر.

وأوضح المصدر، أن كل الفنادق لازالت تحت إدارة ترافكو ولكن الملكية فقط انتقلت إلى الشركة الصينية الجديد، مشيرا إلى أن ترافكو باعت الفنادق ولكنها محتفظة بحق الإدارة، وهذا أمر معتاد فى عالم البيزنس، فكثير من الماركات الأجنبية يتم شرائها وزيادة استثماراتها، ثم بيعها وضخ الاموال فى استثمارات جديدة.

وكانت باع رجل الأعمال حامد الشيتى فنادق، التى تديرها مجموعته السياحية، إلى مجموعة Huazhu الصينية مقابل 700 مليون يورو، ولا تتضمن الصفقة بيع فنادقه فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وتضم الفنادق 118 فندقًا فى 19 دولة أغلبها أوربية، ومن بينها العلامات التجارية Steigenberger وIntercityHotel وMAXX من Steigenberger وJaz in the City والسلسلة الدنماركية Zleep Hotels التى تم شراؤها العام الماضي.

وأعلن عن الصفقة المالك الجديد لمجموعة الفنادق، حيث أكدت شركة الفنادق الصينية Huazhu شراء "دويتشه هوسبيتالتى" Deutsche Hospitality التابعة لشركة Steigenberger مقابل 700 مليون يورو من رجل الأعمال المصرى حامد الشيتى.

وشركة Huazhu الصينية مدرجة فى بورصة نيويورك للأوراق المالية، ويمتلك أكثر من 5000 فندق فى 400 مدينة تحت 18 علامة تجارية، من حيث عدد الغرف، تعد الشركة بالتالى تاسع أكبر مشغل للفنادق فى العالم، وقالت الشركة "الاستحواذ على شركة دويتشه هوسبيتاليتى يسرع استراتيجية النمو".

وقال جينى تشانغ الرئيس التنفيذى لشركة هوازهو أن المجموعة تريد فى المستقبل "الضيافة الأوروبية والجودة الألمانية والسرعة الآسيوية".

و ترافكو تملك وتدير نحو 43 فندقا فى مصر وخارجها، منها 22 فندقا عائما بالأقصر وأسوان فى جنوب مصر، كما أنها وكيل شركة توى الألمانية للسياحة فى مصر.