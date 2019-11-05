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الصفقة لاتشمل مصر..

حامد الشيتى يبيع فنادق "شتيجنبرجر" لشركة صينية مقابل 700 مليون يورو

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:00 م
حامد الشيتى يبيع فنادق "شتيجنبرجر" لشركة صينية مقابل 700 مليون يورو الفندق الألمانى
كتبت آمال رسلان

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باع رجل الأعمال حامد الشيتى فنادق شتيجنبرجر  Steigenberger، التى تديرها مجموعته السياحية، إلى مجموعة Huazhu الصينية مقابل 700 مليون يورو، ولا تتضمن الصفقة بيع فنادقه فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وتضم الفنادق 118 فندقًا في 19 دولة أغلبها أوربية، ومن بينها العلامات التجارية Steigenberger و IntercityHotel و MAXX من Steigenberger و Jaz in the City والسلسلة الدنماركية Zleep Hotels التي تم شراؤها العام الماضي.

وأعلن عن الصفقة المالك الجديد لمجموعة الفنادق، حيث أكدت شركة الفنادق الصينية Huazhu شراء "دويتشه هوسبيتالتى" Deutsche Hospitality التابعة لشركة Steigenberger مقابل 700 مليون يورو من رجل الأعمال المصري حامد الشيتى.

مصدر فى شركة ترافكو مصر قال  لليوم السابع أن الصفقة تخص الفنادق خارج منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى Steigenberger فى مصر ودول المنطقة لازالت فى حوزة الشيتى وتحت إدارة ترافكو، كما أن صفقة البيع لم تٌخرج ترافكو من المجموعة حيث لازالت تشارك فى الادارة ولكن هى عملية توسعة واستثمار بشكل أكبر للعلامة التجارية، الأمر الذى سيؤدى إلى انتشارها خصوصا فى منطقة آسيا.

وشركة Huazhu الصينية مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية، ويمتلك أكثر من 5000 فندق في 400 مدينة تحت 18 علامة تجارية، من حيث عدد الغرف ، تعد الشركة بالتالي تاسع أكبر مشغل للفنادق في العالم، وقالت الشركة "الاستحواذ على شركة دويتشه هوسبيتاليتي يسرع استراتيجية النمو".

وقال جيني تشانغ الرئيس التنفيذي لشركة هوازهو إن المجموعة تريد في المستقبل "الضيافة الأوروبية والجودة الألمانية والسرعة الآسيوية".

وبدأ تاريخ شتيجنبرجر في عام 1930، عندما اشترى Albert Steigenberger فندق Europäischer Hof في بادن بادن ، وفي عام 1940 حصل على Frankfurter Hof، وبعد وفاته واصل ابنه ايغون العمل فى المجموعة، وعندما توفي في عام 1985 ترك ما مجموعه 28 فندقًا إلى آن ماري شتاينبرجر، في عام 2009 ، باعت الأسرة 99.6 في المائة من أسهمها في الشركة لمجموعة ترافكو المصرية. وحافظت علي ثلاثة فنادق فقط: فرانكفورتر هوف ، وفندق المطار، و Steigenberger Grandhotel في دافوس.

رجل الأعمال المصري الشيتى الذى استحوذ على العلامة التجارية التقليدية Steigenberger التي يبلغ عمرها 90 عامًا تقريبًا، حافظ على تراث العائلة وطورها، وفي عام 2018 ارتفعت مبيعات مجموعة الفنادق بمقدار 46 مليون يورو مقارنة بالعام السابق.

 


حامد الشيتى

فنادق شتاينبرجر

ترافكو

السياحة

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