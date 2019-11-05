تعليم الشرقية تخصص حصص الأنشطة وطابور الصباح للتوعية بمخاطر حوادث الطرق

الشرقية - إيمان مهنى

قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه أصدر تعليمات مشددة لمديرى المدارس، بتخصيص حصص الأنشطة وطابور الصباح للتوعية من مخاطر حوادث الطرق، لمدة أسبوع كل بحسب طبيعته ذلك بمناسبة اليوم العالمى لحوادث الطرق.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن التوعية ستشمل جلسات توعية بكل مخاطر حوادث الطرق بكافة أنواعها، بضرورة اتباع تعليمات المرور، تجنب الحوادث، وكذلك مخاطر ايضا التى يتعرض لها الطلاب من الكهرباء وغيرها.

وأكد وكيل الوزارة، انه وقع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة الممثلة لنتظيم سلسلة ندوات فى المدارس للمراحل المختلفة للتوعية والتثقيف الصحى والبيئى، من أجل تأسيس جيل واع.

يذكر أنه نفذت مديرية الصحة بالشرقية، ندوة توعية بمدرسة الصنايع بنات بمدينة ههيا بحضور الدكتورة نهى الجمل رئيس قسم الثقافة الصحية بالإدارة الصحية بههيا، ذلك عن الصحة النفسية وصحة المراهقات، والتغذية السليمة فترة المراهقة، ومخاطر الزواج المبكر.

ذلك فى خطة إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة برئاسة الدكتورة أمانى مراد، والدكتور شيماء الشيخ بالتنسيق مع مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام بالشرقية بعد توقيع بروتوكول للشراكة لتنفيذ برامج تثقيفية للتوعية الصحية بالمدارس على مستوى المحافظة، لنشر وتكثيف برامج التوعية التثقيفية والصحية المستمرة بمدارس المحافظة للارتقاء بمستوى الثقافة الصحية للطلاب.