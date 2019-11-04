"صحة" و"تعليم" الشرقية تتابعان حالة طالب أصيب بكسر إثر سقوطه داخل مدرسة

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفي كفر صقر العام،بوصول طفل يدعي باسم محمد علي انيس،12 سنة، طالب بمدرسة الفصل الواحد التابعة لقرية القضاة، مصابا بكسر بعظمه الفخذ الأيسر،أثر سقوط من علو داخل المدرسة،وحالته مستقرة وتم إسعافه.



مدير المستشفي يتابع حالة الطالب

مدير المستشفي يتابع حالة الطالب

مدير المستشفي يتابع حالة الطالب

مدير المستشفي يتابع حالة الطالب