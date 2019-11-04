"صحة" و"تعليم" الشرقية تتابعان حالة طالب أصيب بكسر إثر سقوطه داخل مدرسة

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، الدكتور يسري أحمد الألفي مدير مستشفي كفر صقر بمرافقة رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أثناء زيارته للمستشفي اليوم للاطمئنان علي الطالب محمد على أنيس علي سرايا البالغ من العمر 12 سنة بمدرسة الفصل الواحد بقرية عزبة العمدة مركز كفر صقر ، بعد دخوله المستشفي لسقوط من علو داخل المدرسة أدي إلي كسر مغلق بعظمة الفخذ الأيمن ، وأطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم علي الطالب .
كما وجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لـ "أنيس" بقسم الجراحة وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة له ، وكلف مدير المستشفي بإجراء العملية الجراحية للطالب علي الفور وتوفير الشرائح والمسامير للجراحة وتقديم العلاج اللازم لحين خروجه بحالة جيدة .
تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفي كفر صقر العام،بوصول طفل يدعي باسم محمد علي انيس،12 سنة، طالب بمدرسة الفصل الواحد التابعة لقرية القضاة، مصابا بكسر بعظمه الفخذ الأيسر،أثر سقوط من علو داخل المدرسة،وحالته مستقرة وتم إسعافه.
مدير المستشفي يتابع حالة الطالب
مدير المستشفي يتابع حالة الطالب
مدير المستشفي يتابع حالة الطالب
مدير المستشفي يتابع حالة الطالب
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