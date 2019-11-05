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تعرف على أبرز 5 معلومات عن قانون "نقابة الفلاح" بعد موافقة "زراعة" البرلمان

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:30 ص
تعرف على أبرز 5 معلومات عن قانون "نقابة الفلاح" بعد موافقة "زراعة" البرلمان لجنة الزراعة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المقدم من الحكومة ومشروعات قوانين مقدمة من النواب، جواهر سعد فضل الشربيني ومحمد حلمى فى نفس الموضوع، ومن المتوقع أن يتم إقراره خلال الأيام المقبلة.

وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات حول مشروع القانون:

1.      توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني.

2.      وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح.

3.      المشاركة القانونية فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات او تعديل قانونيا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير.

4.     إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها.

5.     توفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة.


نقابة الفلاح

الفلاح المصرى

قضايا الفلاح

ملف الزراعة

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