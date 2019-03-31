مجلس نقابة الفلاحين يسحب الثقة من النقيب.. ويؤكد:"يريد خطف النقابة لمصالحه"

قرر مجلس نقابة الفلاحين الزراعيين، بعد موافقة الجمعية العمومية سحب الثقة من عماد أبو حسين النقيب العام للفلاحين.

وقالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، فى بيان اليوم الأحد، إن مجلس النقابة اتخذ قراره بعد الرجوع للجمعية العمومية، حيث أن عماد أبو حسين النقيب العام المستبعد، لم يستمع إلى قرارات المجلس وضرب بها عرض الحائط، وكان يريد خطف النقابة لتحقيق مصالح شخصية والتخديم على تجارته فى الأراضى الصحراوية التى يضع يده عليها، وهو ما اكتشفه المجلس مؤخرًا مما عجل بقرار سحب الثقة منه.