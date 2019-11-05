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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:02 م
خالد صلاح
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الجيش المكسيكى: مقتل 9 من أسرة أمريكية فى هجوم شمالى المكسيك

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 05:26 م
الجيش المكسيكى: مقتل 9 من أسرة أمريكية فى هجوم شمالى المكسيك الجيش المكسيكى
ا ش ا

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أعلن الجيش المكسيكي مقتل 9 أفراد على الأقل من أسرة أمريكية من بينهم 6 أطفال، في هجوم شمالي المكسيك.
 
وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الأسرة كانت مسافرة ضمن موكب يضم عدة عائلات عندما تعرضت للهجوم خارج ولاية يوتا.
 
وقال وزير الداخلية المكسيكي ألفونسو دورازو إن ثلاث سيدات وستة أطفال كانوا يقيمون في منطقة "لامورا" التي تبعد نحو 75 ميلا جنوب الحدود مع أمريكا، قد قتلوا على أيدي مسلحي عصابات تهريب المخدرات، مضيفًا أن أحد الأطفال لا يزال مفقودًا.
 
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على علم بهذه التقارير، إلا أنها لم تدلِ بالمزيد من التفاصيل.
 

الجيش المكسيكي

ولاية يوتا

أمريكا

الخارجية الأمريكية

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