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تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقار

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:01 م
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقار بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقار.
  
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% خاسراً 23.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5667.87 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.41% خاسراً 25.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6150.54 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.4% خاسراً 19.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4731.24 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 165.3 مليون سهم بقيمة 21 مليون دينار كويتى عبر 6328 صفقة.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.64%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.49%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.25%.
 
وجاء سهم " شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.76%، تلاه شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 9.90%، ثم شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 7.27%، فيما تصدر سهم " شركة سنام العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار بنسبة 9.68%، ثم شركة المعدات القابضة بنسبة 9.09%.
 

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