تراجع بورصة دبى بنسبة 0.7% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.70% خاسراً 18.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2687.77 نقطة، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 102.2 مليون سهم محققة ما قيمته 161.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2519 صفقة لـ35 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ب بورصة دبى على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.23%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.34%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.22%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.37%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.22%.