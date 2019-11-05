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تراجع بورصة دبى بنسبة 0.83% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:41 ص
تراجع بورصة دبى بنسبة 0.83% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.83% خاسراً 22.39 نقطة ليصل إلى مستوى 2684.34 نقطة، بضغوط هبوط قطاع العقارات.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 50.1 مليون سهم محققة ما قيمته 81.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1054 صفقة لـ31 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 6 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.40%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.12%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.97%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.04%، ثم سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 2.67%.
 

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