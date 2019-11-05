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تراجع بورصة البحرين هامشياً بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:51 ص
تراجع بورصة البحرين هامشياً بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسراً 0.45 نقطة ليصل إلى مستوى 1520.26 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى الصناعة والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 290.3 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم شركة بى.أم.أم.أى بنسبة 0.25%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.
 
فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%.
 

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