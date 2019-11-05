تجديد حبس 3 متهمين بترويج الأسلحة البيضاء على طلاب المدارس فى النزهة

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات ب محكمة جنح النزهة تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطهم وبحوزتهم كميات ضخمة من الأسلحة البيضاء قبل بيعها للمترددين على الأندية الرياضية وطلاب المدارس بالنزهة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة النزهة، تفيد بقيام كلا من أن ح ح، 18 سنة، طالب يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة البيضاء بدون ترخيص متخذا من منطقتي نادي الشمس، والمدارس بدائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه غير المشروع، بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وعثر بحوزته على 22 قطعة سلاح أبيض "مطواة قرن غزال".

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضاف بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص ويدعى م ج، 28 سنة، حاصل على ليسانس آداب، تم بإرشاد المتهم ضبط الأخير وبحوزته 15 قطعة سلاح أبيض "مطواة"، 2 قبضة حديدية مدببة، 4 عصا ميتل استيك، 20 عصا بيسبول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأضاف بتحصله عليها من م ب، 27 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، باستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبحوزته 24 قطعة سلاح أبيض 23 مطواة، خنجر، 46 عصا بيسبول، 30 عصا حديدية، 3 سيلف ديفنس، 5 قناع مضيئ، قناع غاز، 9 قلم ليزر، 2 علبة حديدية تحوي كمية من البارود، كمية من الألعاب النارية وبلغ إجمالي المضبوطات 61 سلاح أبيض " مطواه، خنجر"، 66 عصا حديدية بيسبول، 4 عصا ميتل استيك، 30 عصا حديدية، 2 قبضة حديدية مدببة، 3 سيلف ديفنس، 5 قناع مضيئ، قناع غاز، 9 قلم ليزر، 2 علبة حديدية تحوي كمية من البارود، كمية من الألعاب النارية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهم الثاني ايدها واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبيعها لطلاب المدارس والشباب المترددين على الأندية بمنطقة النزهة، وأضاف بتحصله على المضبوطات من احد التجار "لا يمكنه الإرشاد عنه" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.