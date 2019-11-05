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بتعاون مصرى فرنسى.. إطلاق مسابقة الشركات الناشئة الأربعاء المقبل بالقرية الذكية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:00 ص
بتعاون مصرى فرنسى.. إطلاق مسابقة الشركات الناشئة الأربعاء المقبل بالقرية الذكية القرية الذكية-ارشيفية
كتبت هبة السيد

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تنطلق بعد غد الأربعاء  بالقرية الذكية، أول مسابقة من نوعها للشركات الناشئة فى مصر بتعاون مشترك مصرى-فرنسى، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وسفير فرنسا فى مصر ستيفان روماتيه

وأكد وزير الاتصالات، لـ"اليوم السابع"، بوقت سابق، أن المسابقة تهدف إلى خلق مجموعة من الحلول والنظم فى الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية والمدن الذكية و لك تحت رعاية شركات عالمية

واستقبل الوزير المصرى السفير الفرنسى بالقاع بمكتبه فى 17 يوليو الماضى وتناول اللقاء مناقشة التعاون المشترك فى إطار تنفيذ مبادرة المسابقة الفرنسية – المصرية للشركات المصرية الناشئة والتى تأتى كمبادرة من السفارة الفرنسية بالقاهرة بالإضافة إلى عددٍ من الشركات الفرنسية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

وتتناول المسابقة ثلاثة محاور هى (الصحة، والمعاملات المالية، والمدن الذكية) وما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا لخدمة هذه المحاور.

وتأتى المبادرة فى إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات الأربع التى تم توقيعها بين البلدين فى يناير الماضى أثناء زيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر والخاصة بالتعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى كانت من ضمنها تعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن تشمل المسابقة جوائز مالية للفائزين، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للشركات الناشئة الفائزة للسفر إلى فرنسا لقضاء فترة احتضان؛ حيث سيتم الإطلاق الرسمى للمسابقة فى شهر أكتوبر القادم، على أن تكون فعالية تسليم الجوائز فى فبراير القادم.

 


وزارة الاتصالات

طارق عامر

الشركات الناشئة

الشركات الفرنسية

السفارة الفرنسية

القرية الذكية

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