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وزير الاتصالات يتفقد الأعمال الانشائية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

الأحد، 03 نوفمبر 2019 02:10 م
وزير الاتصالات يتفقد الأعمال الانشائية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية مدينة المعرفة
كتبت هبة السيد

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تفقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعمال الانشائية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى يتم تدشينها على مساحة 211 فدانا لتكون مقراً لمراكز البحوث والابتكار المتخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء والأنظمة المدمجة وغيرها؛ كما ستضم كافة عناصر صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مراكز تدريب، وحاضنات تكنولوجية ومسرعات اعمال، بالإضافة الى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

وتشمل المرحلة الأولى التى من المقرر افتتاحها خلال العام المقبل؛ أربعة مبانى وهي: مبنى جامعة متخصصة فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مبنى للتدريب يضم فرع لكل من المعهد القومى للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات التابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما ستضم المرحلة الأولى لمدينة المعرفة؛ مبنى للأكاديمية الوطنية لتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والتى تهدف إلى تدريب وبناء قدرات الأشخاص ذوى الإعاقة والمتعاملين معهم فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالإضافة إلى مبنى لمركز الابداع والابتكار والذى يضم الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الاعمال والشركات الناشئة بالإضافة الى مركز متخصص فى البحوث التطبيقية فى مجالات التكنولوجيا الحديثة.

هذا وقد تم تصميم المبانى الخاصة بمدينة المعرفة باستخدام طرز بناء تمزج ما بين الحداثة التى تعكس طبيعة استخدام المبنى فى التكنولوجيا والأصالة المستوحاة من الهوية المصرية والحضارة المصرية.

رافق الوزير فى جولته التفقدية شيرين الجندى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون المناطق التكنولوجية، والدكتور  خالد القبرصلى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الهندسية والمشرف على مشروع مدينة المعرفة.


مدينة المعرفة

العاصمة الادارية

جامعة مصر للعلوم

ذوى الاعاقة

وزارة الاتصالات

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