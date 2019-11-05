"بايونيرز" تخفض حصتها بـ"المتحدة للإسكان" إلى 16.60% بعد بيعها 5.8 مليون سهم

كتب هانى الحوتى

باعت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 5.8 مليون سهم من حصتها بشركة المتحدة للإسكان والتعمير إلى شركة وادى للاستشارات بسعر 3.39 جنيه للسهم بإجمالى 19.7 مليون جنيه، وبذلك ارتفع مساهمة الأخيرة من 1.995% إلى 4.04%، فيما تراجعت حصة بايونيرز من 18.65% إلى 16.60%، بحسب بيانات للبورصة المصرية.

وتمتلك شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، حصص لمجموعة مرتبطة لها بالشركة المتحدة للإسكان والتعمير من خلال شركة وادى للاستشارات بنسبة 4.04%، سمو للاستشارات 7.7%، نمو للاستشارات 3.21%، الحصن للاستشارات 5.77%، ثروة للاستشارات 0.84%، أساسات للاستثمار العقارى 0.002%.

كما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 2.2 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركتى المصرية للدواجن، مطاحن وسط وغرب الدلتا، 15 ألف سهم، 1080 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لحليج الأقطان 50 ألف سهم، واشترى مساهم رئيس بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج 15221 سهم.