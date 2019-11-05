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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:03 م
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باكستان: إيقاف 6 مسئولين عن العمل على خلفية حريق قطار الشهر الماضى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:34 م
باكستان: إيقاف 6 مسئولين عن العمل على خلفية حريق قطار الشهر الماضى قطار باكستان المحترق
أ ش أ

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أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الثلاثاء، إيقاف 6 مسئولين رفيعى المستوى عن العمل على خلفية مصرع أكثر من 70 شخصا وإصابة آخرين بحادث حريق قطار نهاية الشهر الماضى.
 
وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانيةن أن المسئولين الموقوفين يشملون مسئولين محليين بالسكك الحديدية فى عدة إدارات إلى جانب أفراد منتمين لقوات الشرطة.
 
يشار، إلى أن القطار كان متوجها من مدينة "كراتشى" إلى مدينة "روالبندى" عندما انفجرت أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب ما تسبب فى نشوب الحريق الذى تسبب فى تدمير ثلاث من عربات القطار.
 

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قطار باكستان

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