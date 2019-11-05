انطلاق فعاليات الأسبوع الكويتى الـ12 فى مصر بمشاركة عدد من الوزراء

كتب مصطفى عنبر

انطلقت منذ قليل، فعاليات الأسبوع الكويتى الثانى عشر فى مصر والذى يستمر على مدى 3 أيام، حيث يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبالتنسيق مع سفارة الكويت بالقاهرة.



معرض الكويت

يشارك فى افتتاح الفعاليات وزراء الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الاستثمار، الانتاج الحربى، والسفير الكويتى فى مصر محمد صالح الذويخ، إلى جانب حضور عدد كبير من وزراء المجموعة الاقتصادية فى مصر وعدد كبير من الوزراء والسفراء والديبلوماسيين، ورجال الاعلام والفن والثقافة والرياضة والشخصيات العامة.

بهذه المناسبة، قال أحمد إسماعيل بهبهاني، منظم المعرض، إن هذا الحدث يستهدف زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية فى كل المجالات المتاحة، كقطاعات الاستثمار، والسياحة، والبناء والتشييد، والإعلام وغيرها، من خلال إتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، حيث يضم نخبة ممتازة من كبار رجال المال والأعمال والاقتصاد، الذين يسهمون بتعاونهم المشترك في تعزيز أوجه الترابط والتعاون بين البلدين.

رواد المعرض

وأشار بهبهاني إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر، تحتل مكانة مميزة، خاصة أنها شهدت معدلات نمو مرتفعة في السنوات الأخيرة، بعد أن بلغت نحو 4.7 مليارات دولار، فى ظل وجود نحو 1303 شركات تعمل فى مجالات الصناعة، والمالية، والعقارات، والسـياحة، والخدمات والزراعة، مما ساهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين، بمعدل بلغ 64 رحلة جوية أسبوعيا، وأكثر من 100 ألف زائر كويتى سنويا، كما ازداد بشكل ملحوظ حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف بهبهاني أنه سيشارك فى الاسبوع الكويتى نحو 80 من الجهات الكويتية والمصرية تمثل القطاعين العام والخاص، وعدد من الشركات الكويتية المصرية المشتركة والبنوك والجهات الاعلامية.