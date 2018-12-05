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الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 02:08 م
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الجامعة العربية تشارك فى الأسبوع الكويتى فى مصر بجناح مميز

الأربعاء، 05 ديسمبر 2018 01:56 م
الجامعة العربية تشارك فى الأسبوع الكويتى فى مصر بجناح مميز جناح الجامعة العربية فى المعرض
كتب مصطفى عنبر
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شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في معرض "الأسبوع الكويتى فى مصر" والذى تم افتتاحه أمس بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وعرض جناح جامعة الدول العربية بالمعرض كافة المطبوعات التي تمثل النشاط المتنوع في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية التي تضطلع بها جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة.

شهد الافتتاح عدد من الوزراء المصريين وهم الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة نيابة عن رئيس الوزراء، الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، والدكتور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المغتربين.

كما شارك في الافتتاح السفير الدكتور بدر الدين علالي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية، حيث قام بتفقد جناح جامعة الدول العربية الذي قام قطاع الإعلام والاتصال بتنفيذه من خلال إدارة الاتصال والتواصل الاجتماعي.

كما حضر الافتتاح كل من الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والدكتور خليل الذوادي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الأمن القومي، والدكتور محمد الأمين ولد أكيك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الرقابة المالية والإدارية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المعرض لمدة ثلاثة أيام لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من الزائرين والمهتمين خلال الفترة من 4-6 ديسمبر 2018.

 


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