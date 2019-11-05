انخفاض أسعار مواد البناء فى أسواق دمياط.. تعرف عليها

دمياط - عبده عبد البارى

شهدت أسعار مواد البناء، من "الحديد والأسمنت" حالة من الاستقرار، بعد انخفاض أسعارها من جديد فى الأسواق.

وقال محمد على أبو حجازى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، إن انخفاض أسعار مواد البناء سيؤدى إلى استقرار السوق.

وأضاف "أبو حجازى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الحديد والأسمنت ومعظم مواد البناء تراجعت بنسبة 25% خلال شهرين، لافتًا إلى أن التراجع لا يعطى مؤشرات بانخفاض الأسعار فقط، وإنما سينعكس على المواطنين بانخفاض أسعار الوحدات السكنية.

بينما أكد المهندس وليد التمامى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بدمياط، إن انخفاض أسعار مواد البناء وتراجع الفوائد البنكية على الإقراض وانخفاض أسعار الدولار تعد عوامل إيجابية ستسهم فى دفع قطاع المقاولات والاستثمار العقاري وستحقق الاستقرار فى السوق .

وأشار التمامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء واستقرارها ستحفز قطاعا كبيرا من شركات المقاولات على المنافسة على عدد أكبر من العمليات وإنهاء حالة الترقب التى فرضتها الارتفاعات السعرية فى الخامات ومدخلات التنفيذ وكذلك ارتفاع الفوائد البنكية وهى الأمور التى حملت شركات المقاولات العديد من الأعباء المالية فى الفترات الأخيرة.

وتراجعت أسعار الحديد بنحو 1500 جنيه للطن، مقارنة بالشهر الماضى، الأمر الذى لم يحدث منذ عام 2016، حيث تراوح السعر بين 9800 جنيه إلى 10000 جنيه للطن.

بينما ترواحت أسعار الأسمنت المسلح من 700 إلى 750 جنيها.