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انخفاض أسعار اللحوم لـ 85 جنيه للكيلو و الدواجن 25 جنيه بأسواق الغربية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:45 م
انخفاض أسعار اللحوم لـ 85 جنيه للكيلو و الدواجن 25 جنيه بأسواق الغربية اسواق الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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ينشر "اليوم السابع" أسعار اللحوم والدواجن والبط اليوم الثلاثاء، فى أسواق محافظة الغربية ومنافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية بالمحلة وطنطا، وتُباع اللحوم البلدى بـ85جنيه للكيلو، والضانى بـ100جنيه، بمنافذ كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية بالمحلة وطنطا.

بينما تُباع الدواجن بـ 25 جنيها للكيلو، وعرض 2 فرخة بـ40جنيها، وأجنة الفراخ بـ 15جنيها، والفراخ البانية بـ 45 جنيها، والبط بـ 30 جنيها للكيلو، وصدور دواجن بـ 32 جنيه، بانيه طازج 50 جنيها للكيلو، جمبرى مقشر 60 جنيه، ملوخية مجمدة بـ7 جنيهات، بامية مجمدة بـ8 جنيه، بسلة بالجزر بـ 9 جنيهات.

وشهدت منافذ كلنا واحد إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء اللحوم والدواجن والتى تباع بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق.

 

 

 


محافظه الغربيه

اسعار اللحوم والدواجن

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الغربيةن منافذ كلنا واحد

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