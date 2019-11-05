النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتله والده وشقيقه بسبب إدمانه المخدرات فى أوسيم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة ب تشريح جثة شاب قتله والده بعد وصلة اعتداء بالضرب بمساعدة ابنه الثانى، بسبب رفضه الإقلاع عن تعاطى المواد المخدرة فى منطقة أوسيم.

وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتقرير مفتش الصحة الأولى الخاص بتوقيع الكشف على الشاب.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة إخطار من مستشفى أوسيم المركزي بوصول شاب يبلغ من العمر 22 سنة جثة هامدة، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وآثار خنق بالرقبة.

وبالبحث والتحري تبين أن والد الشاب وشقيقه وراء قتله، بسبب سوء سلوكه واعتياده تعاطى المواد المخدرة، فخرجت قوة أمنية تمكنت من ضبطهم.