المكسيك: نشر قوات من الشرطة والجيش عقب مقتل 5 أمريكيين

أعلنت السلطات المكسيكية أنه تم نشر قوات من الشرطة الوطنية والجيش فى ولاية "سونورا" عقب ورود تقارير تفيد بمقتل خمسة مواطنين أمريكيين على الأقل بينهم أربعة أطفال.
وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء أن سيدة أمريكية وأطفالها الأربعة لقوا حتفهم إثر تعرضهم لإطلاق نار، مشيرة إلى أنهم كانوا يقيمون فى منطقة "لامورا" التى تبعد نحو 75 ميلا جنوب الحدود مع أمريكا.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على علم بهذه التقارير، إلا أنها لم تدل بالمزيد من التفاصيل.
المكسيك: نشر قوات من الشرطة والجيش عقب مقتل 5 أمريكيينالثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:05 ص
الشرطة المكسيكية
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أعلنت السلطات المكسيكية أنه تم نشر قوات من الشرطة الوطنية والجيش فى ولاية "سونورا" عقب ورود تقارير تفيد بمقتل خمسة مواطنين أمريكيين على الأقل بينهم أربعة أطفال.
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