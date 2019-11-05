المتهمان بسرقة الوحدة الصحية بـ"6 أكتوبر": تسللنا ليلا واستولينا على كمبيوتر

كتب أحمد الجعفرى

اعترف العاطلان المتهمان ب سرقة الوحدة الصحية بمدينة 6 أكتوبر بالاتهامات المسندة إليهما، وقالا إنهما تسللا إلى الوحدة ليلًا فى غفلة من العاملين، واستوليا على جهاز كمبيوتر ومتعلقات أخرى، وشرعا فى بيعها.

وكانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس عاطلين لاتهامهما بسرقة الوحدة الصحية بمدينة 6 أكتوبر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا يفيد سرقة وحدة صحية على يد مجهولين، استولوا على جهاز كمبيوتر ومتعلقات أخرى، بإجراء التحريات تبين للمقدم محمد داود رئيس مباحث ثان أكتوبر، أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.