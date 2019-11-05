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خالد صلاح
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العراق: مصر تؤكد دعمها لبغداد ونظامه السياسى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:20 ص
العراق: مصر تؤكد دعمها لبغداد ونظامه السياسى رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى
أ ش أ

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أكدت مصر، دعمها للعراق ونظامه السياسى، بكل مؤسساته التشريعية والتنفيذية، وذكر بيان لرئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقاء الحلبوسى مع السفير المصرى علاء موسى، حيث بحثا التطورات السياسية فى البلاد، وحزم الإصلاحات التى أطلقها مجلس النواب لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة.
 
وأكد الحلبوسى، خلال اللقاء، أن المجلس ماضٍ فى تحقيق إصلاحات جذرية سياسية واقتصادية شاملة، ومنها التعديلات الدستورية والقوانين التى تخدم مصالح الشعب وتطمئن العراقيين على مستقبلهم من خلال الدولة ونظامها السياسى الذى يحمى الجميع ويصون الحقوق.
 
وأوضح، أن تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستدفع بالتنمية بما ينعكس إيجابيا على احتياجات الشعب العراقى، مشيدًا بدور مصر وحرصها على وحدة العراق واستقراره.
 
من جهته، أعرب السفير علاء موسى عن دعم مصر للعراق ونظامه السياسى بكلِّ مؤسساته التشريعية والتنفيذية، مشيدا بالإصلاحات التى تحققت لتلبية مطالب المتظاهرين وتحافظ على مسيرة البلاد الديمقراطية، وتساهم فى عملية البناء والتنمية.
 

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محمد الحلبوسى

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