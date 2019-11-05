الصين: ينبغى على جميع أعضاء المجتمع الدولى العمل معا لمواجهة تغير المناخ

بكين (أ ش أ)

أعربت الصين اليوم الثلاثاء، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب بشكل رسمى من اتفاق باريس للمناخ.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" -فى تصريح خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة تعليقا على إعلان واشنطن إبلاغ الأمم المتحدة بقرارها الانسحاب رسميا من اتفاق باريس للمناخ- إن تغير المناخ يشكل تحديا مشتركا للبشرية، وينبغي على جميع أعضاء المجتمع الدولي العمل معا لمواجهة هذا التحدى.



وأضاف شوانج أن جميع الأطراف أكدت خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للعمل المتعلق بالمناخ الذي عقد في سبتمبر الماضي أهمية الالتزام بالتعددية، والتعاون من أجل التصدي لتغير المناخ ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق باريس.



وتابع شوانج أن عدد الأعضاء في اتفاق باريس للمناخ بلغ بعد انضمام روسيا 187 دولة، معربا عن أمل بلاده أن تتحمل الولايات المتحدة المزيد من المسؤولية وتسهم بقدر أكبر في عملية التعاون متعدد الأطراف بدلا من التصرف بشكل سلبي.



وأكد شوانج أن الصين تؤيد بقوة التعددية، واتفاق باريس للمناخ، وتضطلع بفعالية بالمسؤوليات الدولية التي تتسق مع هذه المرحلة التنموية في تاريخ الصين وظروفها الوطنية، وتتخذ إجراءات فعالة للتصدي لتغير المناخ، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل تعزيز الجهود للتصدي لتغير المناخ، والمشاركة بنشاط في الجهود ذات الصلة، إلى جانب العمل مع جميع الأطراف في المجتمع الدولي لتعزيز التنفيذ الكامل والفعال لاتفاق باريس للمناخ، وتعميق التنمية العالمية الخضراء ومنخفضة الكربون والمستدامة.