الصين وتايلاند تتفقان على تعزيز التعاون فى شتى المجالات

بكين (أ ش أ)

اتفقت الصين وتايلاند اليوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات؛ خاصة في الابتكار العلمى والتبادلات الشعبية.

وقال رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "لى كه تشيانج" - في تصريح اليوم خلال لقائه "تشوان ليكباي" رئيس المجلس الوطني التايلاندي ورئيس مجلس النواب أثناء زيارته الحالية إلى بانكوك - إن بلاده مستعدة للعمل مع تايلاند لتعميق التبادلات والتعاون في مجالات مختلفة، من بينها المجال التشريعي ومواصلة تعزيز الدعم العام للعلاقات الثنائية وجعل العلاقات أوثق.



وأضاف تشيانغ - وفقا للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصينى - أن الصين ستبذل جهودا ملموسة مع تايلاند لدعم التبادلات والتنسيق في الشؤون الإقليمية والدولية ودعم العلاقات بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والتكامل الإقليمى.



من جهته، أكد "تشوان ليكباي" رئيس المجلس الوطني التايلاندي ورئيس مجلس النواب وجود روابط وثيقة بين الشعبين التايلاندي والصيني، مبديا استعداد تايلاند لتعزيز التبادلات بين الهيئتين التشريعيتين في البلدين وشعبي وشباب البلدين، من أجل تحقيق تنمية أكبر للعلاقات الثنائية.



وفى سياق متصل، اتفقت الصين وتايلاند - فى بيان صحفي مشترك نشر في ختام زيارة رئيس مجلس الدولة الصينى "لى كه تشيانج" إلى تايلاند - على أن التعاون فى الابتكار سيكون من أبرز مجالات التعاون في مبادرة الحزام والطريق.



وتعهد الجانبان بدفع مشروعات الاتصالات التكنولوجية ومراكز الابتكار والحدائق الصناعية بتكنولوجيا متقدمة ومراكز نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية ومجالات أخرى، كما اتفقا على البناء المشترك لطريق حرير رقمى.



كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال برامج البحث والتنمية المشتركة وتبادلات الباحثين ونقل التكنولوجيا بهدف تعزيز رخائهما الاقتصادي والاجتماعى والتنمية المستدامة.



واتفق الجانبان أيضا على استكشاف تعاون فى مجالات، من بينها: الاقتصاد الأخضر والبيولوجي والتكنولوجيا المتقدمة، مع تعزيز التعاون في التعليم على جميع المستويات وفي جميع المجالات مثل التعليم المشترك والتبادلات الخاصة والتبادلات الأكاديمية والتعلم عن بعد.



وتعهد البلدان بالسعي لتحقيق نتائج ملموسة في التبادلات الثقافية الثنائية، واتفقا على تنظيم أنشطة ثقافية معا العام المقبل للاحتفال بالذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالي الإعلام والمعلومات بهدف تشجيع التبادلات الثقافية وتطوير صناعة الإعلام.