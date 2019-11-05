سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين وتايلاند تتفقان على تعزيز التعاون فى شتى المجالات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:44 م
الصين وتايلاند تتفقان على تعزيز التعاون فى شتى المجالات رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانج
بكين (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتفقت الصين وتايلاند اليوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات؛ خاصة في الابتكار العلمى والتبادلات الشعبية.

وقال رئيس مجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء) "لى كه تشيانج" - في تصريح اليوم خلال لقائه "تشوان ليكباي" رئيس المجلس الوطني التايلاندي ورئيس مجلس النواب أثناء زيارته الحالية إلى بانكوك - إن بلاده مستعدة للعمل مع تايلاند لتعميق التبادلات والتعاون في مجالات مختلفة، من بينها المجال التشريعي ومواصلة تعزيز الدعم العام للعلاقات الثنائية وجعل العلاقات أوثق.


وأضاف تشيانغ - وفقا للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصينى - أن الصين ستبذل جهودا ملموسة مع تايلاند لدعم التبادلات والتنسيق في الشؤون الإقليمية والدولية ودعم العلاقات بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والتكامل الإقليمى.


من جهته، أكد "تشوان ليكباي" رئيس المجلس الوطني التايلاندي ورئيس مجلس النواب وجود روابط وثيقة بين الشعبين التايلاندي والصيني، مبديا استعداد تايلاند لتعزيز التبادلات بين الهيئتين التشريعيتين في البلدين وشعبي وشباب البلدين، من أجل تحقيق تنمية أكبر للعلاقات الثنائية.


وفى سياق متصل، اتفقت الصين وتايلاند - فى بيان صحفي مشترك نشر في ختام زيارة رئيس مجلس الدولة الصينى "لى كه تشيانج" إلى تايلاند - على أن التعاون فى الابتكار سيكون من أبرز مجالات التعاون في مبادرة الحزام والطريق.


وتعهد الجانبان بدفع مشروعات الاتصالات التكنولوجية ومراكز الابتكار والحدائق الصناعية بتكنولوجيا متقدمة ومراكز نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والمدن الذكية ومجالات أخرى، كما اتفقا على البناء المشترك لطريق حرير رقمى.


كما اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال برامج البحث والتنمية المشتركة وتبادلات الباحثين ونقل التكنولوجيا بهدف تعزيز رخائهما الاقتصادي والاجتماعى والتنمية المستدامة.


واتفق الجانبان أيضا على استكشاف تعاون فى مجالات، من بينها: الاقتصاد الأخضر والبيولوجي والتكنولوجيا المتقدمة، مع تعزيز التعاون في التعليم على جميع المستويات وفي جميع المجالات مثل التعليم المشترك والتبادلات الخاصة والتبادلات الأكاديمية والتعلم عن بعد.


وتعهد البلدان بالسعي لتحقيق نتائج ملموسة في التبادلات الثقافية الثنائية، واتفقا على تنظيم أنشطة ثقافية معا العام المقبل للاحتفال بالذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالي الإعلام والمعلومات بهدف تشجيع التبادلات الثقافية وتطوير صناعة الإعلام.

 


الصين

تايلاند

العلاقات الصينيه التايلانديه

اسيان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

الرئيس السيسى يشارك فى جولة تفقدية بالمشروعات القومية بالسويس

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

المتحف المصرى الكبير.. الحضارة المصرية على مرور العصور التاريخية.. فيديو

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

الرئيس السيسى يفتتح مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة