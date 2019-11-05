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السيسي يوجه بإقامة نظم ميكنة متكاملة فى جميع المجمعات الصناعية الجديدة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:31 م
السيسي يوجه بإقامة نظم ميكنة متكاملة فى جميع المجمعات الصناعية الجديدة افتتاح المجمع
كتب سمير حسنى

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء مصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة عبر الفيديو كونفرانس.

 

ووجه الرئيس السيسي خلال افتتاح عددا من المشروعات التنموية فى السويس وجنوب سيناء، بإقامة نظم ميكنة متكاملة بغرفة التحكم فى جميع المجمعات الصناعية الجديدة.

 

واستفسر الرئيس عن التشوينات الموجودة داخل المصنع، قائلا: "قلنا قولنا ان مجمعات الرخام واى منتجات تطلع تبقى ليها نظم ميكنة كاملة تبقى موجودة فى غرفة التحكم يوم بيوم بالمتر ايه اللى دخل المخازن سواء المخازن الرئيسية، وأنا بقول الكلام ده لو احنا عاوزين فى مصر نتحرك فى ان احنا نعمل حوكمة حقيقية ونجابه أى فساد يمكن يبقى متحقق مفيش قدامنا غير الميكنة ونظم المعلومات اللى تحييد اى خطأ مقصود أو غير مقصود".


السيسي

السويس

جنوب سيناء

الرئيس السيسي

المشروعات القومية

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