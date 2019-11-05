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السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "مستقبل واعد" خلال افتتاح مشروعات تنموية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:12 م
السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان "مستقبل واعد" خلال افتتاح مشروعات تنموية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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عرضت الاحتفالية التى يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتتاح مشروعات تنموية جديدة، فيلمت تسجيليا بعنوان "مستقبل واعد"، عن المشروعات التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة المصرية فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الطرق العملاقة فى إطار تنمية سيناء. 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية، فى نطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء، وذلك فى إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاسبوع الماضى، وعلى هامش الافتتاحات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بأن الدولة ستفتتح العديد من المشاريع الفترة المقبلة.


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السيسى

السويس

المشروعات التنموية

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