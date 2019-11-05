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السلطات المحلية فى إسرائيل تٌهدد بإضراب عام اعتراضا على خفض النفقات

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:29 م
السلطات المحلية فى إسرائيل تٌهدد بإضراب عام اعتراضا على خفض النفقات بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية
كتب- هاشم الفخرانى

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هددت السلطات المحلية في إسرائيل بالإعلان عن إضراب عام وشامل يوم الخميس بسبب التقليصات فى الميزانيات الحكومية المقدمة لها، وأعلنت سلطات الحكم المحلي الثلاثاء أنه فى حال لم تقم الحكومة بتمرير الميزانيات المخصصة للبرامج والخدمات التى التزمت بتقديمها فإنها ستشرع فى الإضراب الخميس .

 

وتتهم السلطات المحلية فى إسرائيل الوزارات المختلفة "بعدم المسؤولية والتسبب بشلل جميع الفعاليات الحكومية التى يجب أن تقدم خدمات حيوية وعاجلة لسكان إسرائيل".

 

وأوضح رئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيبس خلال جلسة للرؤساء بأن السلطات المحلية لا توافق على العجز الحكومي وعدم تقديم الميزانيات المخصصة للخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق السلطات المحلية.

 

واعتبر بيبس أن سكان إسرائيل يواجهون ركود منذ عام ويعتمدون على السلطات المحلية بان يهتموا بهم ضمن التعقيدات السياسية القائمة، مشدداً فى الوقت ذاته على ان التقليصات الواسعة تلحق ضررا بنشاط السلطات المحلية.

 


اسرائيل

تل ابيب

القدس المحتلة

اضراب السلطات المحلية

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