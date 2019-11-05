سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السبكى: الخط الساخن والكول سنتر ومسئول رضاء المنتفعين لقياس مستوى الخدمة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:00 ص
السبكى: الخط الساخن والكول سنتر ومسئول رضاء المنتفعين لقياس مستوى الخدمة الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور أحمد السبكى مدير مشروع التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن مركز الكول سنتر ومسئول رضاء المنتفعين المتواجد بكل مستشفى ووحدة صحية ومركز طبى بمحافظة بورسعيد مهمتهم قياس رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة وحل المشاكل التى تعترض المريض لضمان حصوله على أعلى مستوى من الخدمة .

وقال الدكتور أحمد السبكى: "نستقبل مقترحات المنتفعين من جميع أنحاء الجمهورية لتطوير المنظومة وتحديد احتياجات وأولويات المتفعين لضمان توفيرها بشكل مستدام".

وأضاف السبكى أن الخط الساخن 15344 يعمل على مدار الساعة ويقدم خدمات التعامل مع الشكاوى وكذلك الرد على الإستفسارات فى أياً من المحافظات المختلفة، مضيفا أنه يتم تحليل كافة البيانات والتعامل الأمثل مع الحالات .

 

 

 


السبكى

التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى

كول سنتر

رضاء المنتفعين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إجراء 1700 عملية جراحية فى العيون ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 05:00 ص

الصحة: تسجيل مليون مواطن فى التأمين الصحى الجديد حتى الآن

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:17 م

الصحف المصرية:السيسى يوجه بالإطلاق التجريبى للتأمين الصحى بجنوب سيناء والأقصر ..النواب يحيل الطوارئ للجنة العامة ..وزيرة التخطيط:العرب يحتاجون 230 مليار دولار سنوياً للتنمية.. ترامب يدير أمريكا بـ11 ألف تغريدة

الأحد، 03 نوفمبر 2019 11:00 م

اليوم السابع: السيسى يوجه بالإطلاق التجريبى للتأمين الصحى بجنوب سيناء والأقصر

الأحد، 03 نوفمبر 2019 07:47 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة