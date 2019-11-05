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الزراعة: تحدد 3 محاور لمواجهة الأمراض الوبائية العابرة للحدود.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:00 ص
الزراعة: تحدد 3 محاور لمواجهة الأمراض الوبائية العابرة للحدود.. اعرف التفاصيل رئيس الخدمات البيطرية
كتب عز النوبى

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قالت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، إن الهيئة تقوم بتنفيذ استراتيجية لمواجهة الأمراض الوبائية العابرة للحدود التى تهدد الثروة الحيوانية، من خلال تعزيز منظومة الترصد والانذار المبكر للأمراض الوبائية العابرة للحدود، وتطوير وتوجيه أنظمة الترصد من خلال العمل بثلاث محاور للرصد مع الابلاغ الفورى لأى حالة اشتباه من خلال إدارة الترصد بالهيئة  " الابيدميولوجى  " .
 
وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل عليه " اليوم السابع "، أن تنفيذ استراتيجية الإنذار المبكر لمواجهة الامراض الوبائية العابرة للحدود  تشمل 3  محاور، منها الترصد النشط القائم على البحث عن الاعراض المشابهة لتعريف الحالة المرضية ويتم من خلال أطباء الترصد فى المديريات والإدارات البيطرية من خلال الترصد القائم على الحدث، وتوزيع تعريف الحالة المرضية وكذلك مقابلات ولقاءات جماعية مع المربين للسؤال عن وجود أى أعراض مرضية ويتم ذلك من خلال خطة للتقصى داخل القرى وسحب عينات للفحص المعملى فى حالات الاشتباه وتشمل جميع محافظات الجمهورية.
 
وتابع تقرير الخدمات  البيطرية، أن المحور الثانى الترصد من خلال المسح السيرولوجى للحيوانات لمرض حمى الوادى المتصدع ابتداء من المحافظات والمناطق الاعلى خطورة لاحتمالية دخول او انتشار المرض والمبنية على دراسة تحليل المخاطر للأماكن الأكثر خطورة سواء من الكثافة الحيوانية أو كثافة الناقل المرضى " الناموس أو وجود المياة الراكدة وكذلك دراسة الحركة الحيوانية والبشرية.
 
وأكد التقرير، أن المحور الثالث لمواجهة الأمراض الوبائية العابرة للحدود، هو الترصد السلبى فى الوحدات البيطرية من خلال الابلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه يتم دخولها الى الوحدات أو إبلاغها إلى الخط الساخن 19561 وإجراء التحرى الوبائى وسحب عينات فورية للفحص المعملى والتوجية لسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
 
 

الخدمات البيطرية

الامراض الوبائية

الثروة الحيوانية

الوحدات البيطرية

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