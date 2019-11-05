الخميس.. أمسية دينية لأوقاف الشرقية احتفالا بالمولد النبوى

​كتب - إسماعيل رفعت

تقيم مديرية أوقاف الشرقية، أمسية دينية مساء الخميس المقبل احتفالا بالمولد النبوى الشريف يوم الخميس الموافق بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق عقب صلاة المغرب بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتشمل الأمسية تلاوة للقارئ الدكتورعبدالفتاح الطاروطى، وكلمة للشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبدالقادر أبو سريع.