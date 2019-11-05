الخميس.. أمسية دينية لأوقاف الشرقية احتفالا بالمولد النبوى

تقيم مديرية أوقاف الشرقية، أمسية دينية مساء الخميس المقبل احتفالا بالمولد النبوى الشريف يوم الخميس الموافق بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق عقب صلاة المغرب بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
وتشمل الأمسية تلاوة للقارئ الدكتورعبدالفتاح الطاروطى، وكلمة للشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبدالقادر أبو سريع.
وتنظم وزارة الاوقاف، ندوة بعنوان: " حياة النبيّ (صلى الله عليه وسلم) من الميلاد إلى البعثة" اليوم الثلاثاء المقبل بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، بمحافظة القاهرة.
يشارك فى الندوة الدكتور أحمد حسين (عميد كلية الدعوة الإسلامية ) والدكتور هاني تمام (مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة).
الشيخ محمد عبد العال الدومى (إمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين ) .
وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام فى ملف تجديد الخطاب الدينى، ومن خلال الندوات المشتركة.
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