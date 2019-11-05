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الخارجية تُرحب بـ"اتفاق الرياض" بشأن التسوية فى اليمن

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 07:54 م
الخارجية تُرحب بـ"اتفاق الرياض" بشأن التسوية فى اليمن سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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أعربت وزارة الخارجية، فى بيان اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بـاتفاق الرياض الذى تم التوقيع عليه اليوم فى العاصمة السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالى الجنوبى، وبرعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشادت بيان الخارجية بالاتفاق الذى يُعد خطوة هامة تعزز من فرص التوصل لحل سياسى شامل للأزمة اليمنية، عبر استعادة التركيز على لُب المشكلة اليمنية، والالتزام بكافة مرجعيات التسوية السياسية لاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وثمَن البيان الجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى سبيل التوصل للاتفاق.

وأكد البيان على دعم مصر للاتفاق بما يستهدف تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى اليمن، ويضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمنى الشقيق.

 

 

 

 


مصر

الخارجية

اليمن

اتفاق الرياض

اتفاقية الرياض

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