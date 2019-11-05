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الخارجية الكويتية: المشاورات مع السعودية بخصوص المنطقة المقسومة "إيجابية"

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:22 م
الخارجية الكويتية: المشاورات مع السعودية بخصوص المنطقة المقسومة "إيجابية" خالد الجار الله - نائب وزير الخارجية الكويتى
كتب محمد تهامى زكى

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أكد خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتى، اليوم الثلاثاء، إن المشاورات مع السعودية حول المنطقة المقسومة "إيجابية".

ونقلت وكالة أنباء الكويت "كونا"، عبر حسابها على تويتر، تصريحات الجار الله، الذى أكد أن المشاورات مع السعودية بخصوص المنطقة المقسومة "إيجابية"، ونتطلع إلى التوقيع النهائى فى أقرب وقت.

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يشار إلى أن السعودية والكويت، أوقفا الإنتاج من حقول النفط المشتركة في المنطقة المسماة بالمقسومة، قبل أكثر من ثلاث سنوات، مما حجب نحو 500 ألف برميل يوميا بما يعادل 0.5% من المعروض النفطى العالمى.

 

 


الكويت

السعودية

المنطقة المقسومة

النفط

الخارجية الكويتية

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