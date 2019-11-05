الخارجية الكويتية تؤكد استمرار جهودها لحل الأزمة الخليجية

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أكد الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية الكويتى لشئون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استمرار جهود الكويت فى وساطتها لإنهاء الخلاف الخليجى والحفاظ على لحمة مجلس التعاون.

جاء ذلك، خلال محاضرة ألقاها الشيخ أحمد ناصر المحمد فى الدورة التدريبية الخاصة بالملحقين العسكريين المقامة، اليوم الثلاثاء، فى معهد "سعود الناصر الصباح" الدبلوماسى الكويتى.

واستعرض الشيخ أحمد ناصر المحمد، أولويات السياسة الخارجية للكويت، خلال المرحلة الراهنة وفى مقدمتها الأزمة الخليجية، معربا عن الأمل فى أن تشهد المرحلة القريبة المقبلة نوعا من الانفراج المنشود.

وقال، "إن التطورات التى مرت على المنطقة، أكدت أهمية تلاحم دول مجلس التعاون، فى مواجهة المخاطر الكثيرة التى تتعرض لها المنطقة"، مشددا على حرص الكويت والتزامها بالدفع بالحلول السلمية والتفاوضية، والالتزام الثابت بالقرارات الأممية والمواثيق الدولية.