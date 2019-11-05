الخارجية الأميركية: التظاهرات فى لبنان تعكس مطالب الإصلاح ومحاربة الفساد

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن الخارجية الأميركية، أكدت أن التظاهرات في لبنان تعكس مطالب الإصلاح ومحاربة الفساد، وتدعو الحكومة اللبنانية إلى احترام حقوق وأمن المتظاهرين، والطبيعة غير الطائفية لتظاهرات لبنان تعكس تنامي التوافق الوطني، ونتوقع من الجيش اللبناني مواصلة دوره بحماية المتظاهرين.
الخارجية الأميركية: التظاهرات فى لبنان تعكس مطالب الإصلاح ومحاربة الفسادالثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:49 م
لبنان
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