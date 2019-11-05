الاتحاد الأوروبى : 42 مليار يورو لدعم أفريقيا حتى 2020

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أكد عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن الاتحاد خصص 42 مليار يورو لدعم قارة أفريقيا حتى 2020 وأنه يجرى مفاوضات حالياً لتحديد الدعم المادي الجديد ، الذي سيتم الإعلان عنه خلال الشهور المقبلة.

وأوضح رئيس قسم التعاون لوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر إبراهيم لعافية - في كلمته أثناء جلسة (مساهمة الاتحاد الأوروبي في أهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والحوار مع أفريقيا) - ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة ، أن الاتحاد ركز على التعاون مع مصر في توطين التنمية المستدامة ونشر الوعي بأهدافها ومناقشة التحديات التي قد تقف عائقا أمام تحقيق استقرار طويل الأمد بين الطرفين.

وقال : "إن الاتحاد خصص 4ر1 مليار يورو لدعم عدة برامج في مصر لعل أبرزها تنظيم الأسرة، وبرامج تطوير التعليم، مساعدة الأطفال والنساء، توفير الطاقة والمياه النظيفة، إدارة المخلفات، تدريب الشباب على متطلبات سوق العمل، ورفع قدرات العاملين بالسياحة".

ومن جانبها.. قالت نائب رئيس قسم الخدمات الخارجية الأوروبية المسؤول عن مصر وسوريا ولبنان والأردن دانيال اريستي أن رؤية الاتحاد : إن التنمية المستدامة ليست برفاهية في ظل التقدم والتكنولوجيا ويطالب بها الجميع للحد من الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ؛ بهدف تماسك المجتمع وتحقيق الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا والدول المجاورة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي حريص على المساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وترجمة أهدافها على أرض الواقع ويشارك الخبرات مع دول المنطقة.

وبدورها .. شددت رئيس قسم التعاون الاقتصادي لوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر جوانا ميرا على ضرورة إشراك القطاع الخاص على نطاق أوسع في حوار تحقيق التنمية المستدامة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء لتقديم المشورة ومساعدة الحكومات لاتخاذ قرارات بشكل أفضل.